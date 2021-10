Filha de exilado ajudado por Aristides conta como foi a vida de seu pai

Um dos últimos sobreviventes dos beneficiados com vistos emitidos por Aristides de Sousa Mendes morreu vítima de covid-19 o ano passado. Stephen Rozenfeld fugiu da Polónia com os pais, em janeiro de 1940, com cinco anos de idade. Chegou a Lisboa já com seis anos, onde embarcou depois com a família para os Estados Unidos.