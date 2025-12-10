Filha de Maria Corina Machado receberá Prémio Nobel da Paz atribuído à mãe

O responsável esclareceu ainda que a filha irá proferir "o discurso que a própria Maria Corina escreveu" e acrescentou que não se sabe onde se encontra a líder da oposição venezuelana. "Simplesmente não se sabe onde ela está exatamente", afirmou Kristian Berg Harpviken na mesma entrevista. O Prémio Nobel da Paz foi atribuído no dia 10 de outubro pelos esforços de Corina Machado para promover uma transição democrática na Venezuela.





Corina Machado está sujeita a uma proibição de viagens imposta pelas autoridades venezuelanas desde há uma década e permanece em parte incerta há mais de um ano.





Em agosto de 2024, Corina Machado, de 58 anos, entrou na clandestinidade poucos dias depois da última eleição presidencial, em que foi impedida de se candidatar. A última aparição pública foi a 9 de janeiro, numa manifestação em Caracas contra a tomada de posse de Nicolás Maduro.





Especulou-se sobre a eventual presença nesta cerimónia, mas as dúvidas aumentaram na terça-feira com o cancelamento da conferência de imprensa que estava prevista na capital norueguesa.





Em novembro, o procurador-geral da Venezuela, alinhado com Nicolás Maduro, tinha afirmado à agência France Presse que, em caso de saída do país, a opositora seria considerada "foragida".









A cerimónia começa às 13h00 locais (12h00 em Portugal Continental) na Câmara Municipal de Oslo e contará com a presença de vários líderes latino-americanos, incluindo o presidente argentino Javier Milei, o presidente equatoriano Daniel Noboa, o paraguaio Santiago Orena e o panamiano José Raúl Mulino. Mesmo quando o laureado não comparece, a cerimónia decorre com a sua substituição por parte de um membro da família. Em 2023, por exemplo, a ativista iraniana Narges Mohammadi, que foi galardoada com o Prémio Nobel da Paz desse ano, foi representada pelos filhos em Oslo.

O anúncio foi feito pelo diretor do Instituto Nobel norueguês., declarou Kristian Berg Harpviken ao microfone da rádio norueguesa NRK.