"Filho da p**a estúpido": Joe Biden referindo-se a jornalista após pergunta sobre inflação

Doocy laughs it off.

"Nobody has fact checked him yet and says it's not true." pic.twitter.com/KXeDXjDil6 — Alex Thompson (@AlexThomp) January 24, 2022

Quando os jornalistas já deixavam a sala de conferências após um evento na Casa Branca sobre os esforços do Governo para combater a inflação, Peter Doocy, jornalista da Fox News, fez uma última pergunta a Joe Biden.

Mais tarde, durante um direto da Fox News, Doocy disse não se ter apercebido dos comentários de Joe Biden e num tom irónico, acrescentou: “Ninguém verificou ainda a veracidade das suas palavras”. Doocy afirmou depois que Joe Biden lhe ligou após o incidente e disse que “não era nada pessoal”. Na semana passada, Joe Biden já havia manifestado a sua irritação perante a imprensa ao murmurar “que pergunta estúpida”, após uma questão colocada por um outro jornalista da Fox News.

Os comentários de Joe Biden contrastam com a habitual postura do presidente norte-americano, que desde que assumiu a presidência se tem tentado demarcar do seu antecessor, conhecido pela linguagem excessiva perante os jornalistas. Em 2018, após uma discussão com um jornalista da CNN e de o ter insultado, Donald Trump retirou a acreditação do jornalista , proibindo a sua entrada na Casa Branca.Segundo uma sondagem da plataforma agregadora FiveThirtyEight, divulgada na passada quinta-feira – dia em que Biden celebrou um ano da sua tomada de posse como presidente dos EUA –Só o seu antecessor, Donald Trump, era ainda mais impopular ao final do seu primeiro ano de mandato, com uma média de 39 por cento de aprovação.