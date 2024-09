Filho de suspeito de atentado a Trump foi detido por posse de imagens de pedofilia

Oran Routh foi detido depois de as autoridades terem revistado a sua casa em Greensboro, na Carolina do Norte, "no âmbito de uma investigação não relacionada com a exploração infantil", disse um funcionário do FBI.

Os investigadores apreenderam vários dispositivos eletrónicos e encontraram centenas de ficheiros que retratavam abuso sexual de crianças, de acordo com os documentos judiciais.

Routh enfrenta duas acusações de posse e receção de material de abuso sexual de crianças.

O pai de Oran Routh é Ryan Wesley Routh, acusado da tentativa de assassínio de Trump num campo de golfe na Florida, no início deste mês.

Ryan Routh foi acusado de crimes federais com armas de fogo, mas os procuradores consideraram que acusações de tentativa de homicídio muito mais graves deveriam ser aplicadas.

Na segunda-feira, um juiz federal concordou com os procuradores do Departamento de Justiça que Ryan Routh deveria permanecer detido enquanto aguarda julgamento.