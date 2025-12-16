Filho do realizador Rob Reiner detido por suspeita de homicídio dos pais





Nick Reiner, de 32 anos, filho do ator e realizador norte-americano Rob Reiner, foi detido no passado domingo como suspeito do homicídio dos pais, encontrados mortos em casa, no bairro de Brentwood, em Los Angeles, confirmou esta segunda-feira o Departamento de Polícia de Los Angeles, citado pela agência Reuters.De acordo com oRob Reiner tinha 78 anos e a sua mulher, Michele Reiner, 70 e foram ambos vítimas de homicídio com arma branca no passado domingo à tarde., que irá avaliar a eventual apresentação de acusações formais.Ao longo dos anos,. Em entrevista à revista, em 2016, afirmou ter entrado pela primeira vez numa clínica de reabilitação aos 15 anos e ter passado por, pelo menos 17 internamentos.. “Foi a coisa mais pessoal em que já me envolvi”, disse Rob Reiner na altura.O realizador Rob Reiner era uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, com uma carreira que atravessou várias décadas. Tornou-se conhecido como ator na série de comédia, dos anos de 1970, papel que lhe valeu dois prémios Emmy. Como realizador, iniciou uma carreira de sucesso com(1984).A esposa, Michele Reiner, era fotógrafa e ficou conhecida por ser a autora da imagem de Donald Trump usada na capa do livro TrumpO casal deixa três filhos - Romy, Nick e Jake. Além destes, Rob Reiner era pai adotivo de Tracy Reiner, filha biológica da ex-mulher Penny Marshall.