Mundo
Filipinas. Tiroteio em escola mata várias pessoas
Um balanço provisório refere, para já, três mortos e oito feridos numa escola secundária em Banga, na província de Mindanao, no sul das Filipinas. O autor dos disparos, de 16 anos, é uma das vítimas mortais. As outras eram estudantes de 14 anos. Quanto aos feridos, quatro estão em estado crítico, revela o presidente da Câmara de Banga, à BBC.
O autor do tiroteio, durante uma conversa à hora de almoço, tinha incentivado os amigos a irem para casa "porque, depois do almoço, [ele] executaria o [seu] plano". "Os amigos dele riram-se porque o atirador era conhecido por fazer partidas", afirmou o autarca de Banga à Reuters.
"Depois do almoço, começou a disparar sobre os alunos. Atingiu dez alunos antes de tirar a própria vida."
As aulas foram suspensas "em todo o município de Banga" devido ao tiroteio.
Este é o terceiro incidente mortal em escolas nas Filipinas desde junho.
O Departamento de Educação declarou estar "profundamente preocupado com o incidente".
"A nossa prioridade imediata é a segurança e o bem-estar dos nossos alunos, professores e funcionários da escola", afirmou o Ministério da Educação.
"Depois do almoço, começou a disparar sobre os alunos. Atingiu dez alunos antes de tirar a própria vida."
As aulas foram suspensas "em todo o município de Banga" devido ao tiroteio.
Este é o terceiro incidente mortal em escolas nas Filipinas desde junho.
O Departamento de Educação declarou estar "profundamente preocupado com o incidente".
"A nossa prioridade imediata é a segurança e o bem-estar dos nossos alunos, professores e funcionários da escola", afirmou o Ministério da Educação.