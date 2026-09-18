Filipinas. Tiroteio em escola mata várias pessoas

O autor do tiroteio, durante uma conversa à hora de almoço, tinha incentivado os amigos a irem para casa "porque, depois do almoço, [ele] executaria o [seu] plano". "Os amigos dele riram-se porque o atirador era conhecido por fazer partidas", afirmou o autarca de Banga à Reuters.

"Depois do almoço, começou a disparar sobre os alunos. Atingiu dez alunos antes de tirar a própria vida."



As aulas foram suspensas "em todo o município de Banga" devido ao tiroteio.



Este é o terceiro incidente mortal em escolas nas Filipinas desde junho.



O Departamento de Educação declarou estar "profundamente preocupado com o incidente".



"A nossa prioridade imediata é a segurança e o bem-estar dos nossos alunos, professores e funcionários da escola", afirmou o Ministério da Educação.