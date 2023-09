Fim à vista para guerra no Iémen. Enviados Houthi viajam para a Arábia Saudita

Ambas as delegações viajaram pelas 17h30 (hora em Lisboa) num avião Omani de Sanaa para Riade.As mesmas fontes, sob condição de anonimato, revelaram à agência noticiosa Reuters quee no pagamento dos salários de funcionários públicos, com base nos rendimentos petrolíferos.Em cima da mesa estará aindaum país que ocupa a península a sul da Arábia Saudita e a partir do qual é possível controlar diversas vias marítimas cruciais para a região.A recente aproximação entre a Arábia Saudita e o Irão, rivais de longa data pelo domínio do Médio Oriente, terá aberto a porta às negociações, que se espera possam ter resultados duradouros de fim do conflito.

Meio milhão de crianças em risco de morte

A guerra iemenita estalou há oito anos, quando o movimento Houthi, xiita e apoiado pelo Irão, se revoltou contra o Governo apoiado pela Arábia Saudita, em defesa dos direitos alegadamente violados da etnia iemenita xiita Zaidi.





Observadores internacionais viram no conflito mão iraniana, xiita, apesar de Teerão sempre ter negado estar a financiar e a armar os revoltosos.

O Iémen, um dos países mais pobres do mundo, apesar da sua posição geoestratégica, está desde 2014 mergulhado numa profunda crise, dividido entre o norte e a capital, Sanaa, dominado pelo movimento Houthi, e o sul, dominado pelas tropas sauditas que defendem o regresso do Presidente deposto, Abdrabbuh Mansour Hadi., com mais de 540 mil menores abaixo de cinco anos a sofrer de má nutrição aguda, sob risco de morte. O relatório calculava que, a cada 10 minutos, uma criança morria de causas evitáveis.

Possibilidade de socorro

Os mortos devido ao conflito serão dezenas de milhar e os deslocados, pelo menos quatro milhões. Ambos os lados são acusados de prática regular de perseguição, morte e tortura de civis.





A ONG internacional Responsabilidade de Proteger contabilizava até agosto de 2023, mais de 19.200 vítimas civis no Iémen, incluindo mais de 2.300 crianças, mortas ou mutiladas, só nos ataques aéreos da coligação árabe liderada pela Arábia Saudita.



Observadores internacionais calculam que quase 23.5 milhões necessitem de assistência humanitária e 19 milhões enfrentam a fome no Iémen, onde os portos e aeroportos estão bloqueados há vários anos.



O cessar-fogo, a ser bem sucedido, irá ditar o fim dos bombardeamentos Houthi a cidades sauditas e dos ataques aéreos sunitas a portos e cidades sob domínio xiita, como Sanaa, abrindo também caminho à resolução política do conflito.





com agências