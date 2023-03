Irão e Arábia Saudita concordam em restabelecer relações após negociações em Pequim

Joint Trilateral Statement by the Kingdom of #Saudi Arabia, the Islamic Republic of #Iran, and the People’s Republic of #China. pic.twitter.com/MyMkcGK2s0 — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) March 10, 2023

, informou a agência de notícias estatal iraniana Irna, citando um comunicado conjunto.A declaração também esclarece que Riade e Teerão concordaram em ativar um acordo de cooperação em segurança assinado em 2001.

O acordo foi anunciado após quatro dias de negociações, realizadas de 6 a 10 de março por altos funcionários de segurança das duas potências rivais do Médio Oriente na capital chinesa.

O Irão e a Arábia Saudita sempre tiveram rivalidades políticas e culturais ao longo da História, mas as tensões aumentaram de tom nos últimos anos.Desde então, os dois países mantêm um clima de hostilidade que tem alimentando os conflitos e arrastado os países vizinhos para a guerra.As tensões foram agravadas em 2018, quando Washington se retirou unilateralmente do acordo nuclear com Teerão, assinado em 2015. Desde essa altura, o Irão foi responsabilizado por uma série de ataques contra a Arábia Saudita, incluindo um que teve como alvo o coração da indústria petrolífera saudita, em 2019, que reduziu temporariamente para metade a produção de petróleo daquele país.A rivalidade entre o Irão, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, de maioria sunita, dominou a política no Médio Oriente nos últimos anos, nomeadamente nas guerras no Iémen, Líbano, Iraque e na Síria.O presente acordo também poderá ter implicações no acordo nuclear do Irão, dado que as negociações para reavivar o pacto de 2015 com as potências mundiais estão congeladas.

EUA: “Resta saber se o Irão irá cumprir as suas obrigações”

O principal diplomata da China, Wang Yi, saudou a vitória diplomática para a China, afirmando que a restauração das relações entre o Irão e a Arábia Saudita é uma vitória para o diálogo e a paz.Washington também saudou o acordo, sublinhando que não estiveram envolvidos diretamente nas negociações.O líder do grupo armado libanês Hezbollah disse que a retoma das relações entre o seu aliado Irão e a sua rival de longa data Arábia Saudita foi um "bom desenvolvimento".Também os Emirados Árabes Unidos mostraram-se satisfeitos com o acordo e saudaram “o papel da China a esse respeito”.

c/agências