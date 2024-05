Fim do racionamento elétrico no Equador com regresso da chuva

As fortes chuvas que caíram no final da semana passada no sul do país e a retoma das importações da Colômbia "significam que esta semana não haverá cortes de energia", declarou Roberto Luque, no domingo, em conferência de imprensa.

A precipitação abundante foi possível graças a um programa de "estimulação da chuva", de libertação de moléculas de iodeto de prata nas nuvens, afirmou Luque.

No sábado, fortes chuvas arrastaram várias casas na região de Sayausi (sul) e elevaram o nível de vários reservatórios de centrais hidroelétricas.

Em meados de abril, foram impostos cortes de energia, em alguns casos de 13 horas diárias, em resposta a uma "situação sem precedentes".

O fenómeno climático cíclico El Niño, particularmente forte este ano, amplificou o aumento das temperaturas na região e o Equador viveu um período "anormalmente seco" nos últimos meses, disse a agência climática do país.

A Colômbia, igualmente afetada pela escassez de precipitação e cujo abastecimento energético depende também essencialmente de centrais hidroelétricas, foi obrigada a deixar de exportar eletricidade para o Equador em meados de abril, agravando a crise no país vizinho.