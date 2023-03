Finlândia inicia construção de vedação na fronteira com a Rússia

Os trabalhos no terreno começaram na terça-feira e vão passar, inicialmente, pela limpeza da floresta,, informou a guarda fronteiriça finlandesa em comunicado.Em julho, Helsínquia aprovou novas emendas à sua Lei de Guarda Fronteiriça para a construção de gradeamentos mais resistentes. Neste momento, as fronteiras finlandesas são protegidas apenas por cercas de madeira cujo principal uso é impedir que o gado passe para o país vizinho.O projeto-piloto contempla, a leste do país. Este projeto inicial deverá estar concluído até ao final de junho, segundo as autoridades.A fase seguinte da construção abrange 70 quilómetros de gradeamento e realizar-se-á entre 2023 e 2025, localizando-se essencialmente no sudeste da Finlândia.

No total, o novo gradeamento deverá percorrer 200 quilómetros da linha fronteiriça e terá um custo de aproximadamente 380 milhões de euros.





A estrutura vai ter três metros de altura e será complementada com arame farpado no topo, contando ainda com câmaras de visão noturna, luzes e altifalantes em áreas particularmente sensíveis.

Parlamento finlandês já aprovou adesão à NATO

O início da construção da vedação na fronteira acontece entre receios de que a Rússia esteja a ponderar usar a migração em massa para exercer pressão política sobre a Finlândia.Jari Tolppanen, brigadeiro-general da Finlândia, disse em novembro à Agence France-Presse queEste país nórdico foi alvo de uma afluência superior ao normal de migrantes russos em setembro do ano passado, depois de o presidente Vladimir Putin ter ordenado a mobilização de reservistas para a ofensiva na Ucrânia.

A Estónia, Letónia e Polônia também aumentaram ou têm planos para aumentar a segurança nas suas fronteiras com a Rússia.

A construção da vedação na fronteira teve início um dia antes de o Parlamento finlandês aprovar antecipadamente e por esmagadora maioria a entrada do país na NATO, faltando agora as ratificações da Hungria e da Turquia.A lei que autoriza, com 184 votos a favor e apenas sete contra.

O Governo de Helsínquia decidiu avançar com a votação ainda antes das eleições gerais no país, em abril, frisando que a população tem demonstrado satisfação com a possibilidade de adesão à NATO.

Turquia dificulta processos de adesão



À semelhança da Finlândia, também a Suécia já oficializou a sua intenção de pertencer à Aliança Atlântica. Para isso, porém,, que se têm oposto à adesão destes países nórdicos.“Está na altura de ratificar e receber plenamente a Finlândia e a Suécia como membros”, declarou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, na terça-feira, durante uma visita a Helsínquia.Na segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, afirmou que, acrescentando que “o processo de adesão da Suécia e da Finlândia pode ser tratado separadamente”.O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, explicou entretanto que a adesão apenas da Finlândia poderia “complicar” a estreita cooperação militar entre os países nórdicos, já que a Suécia ficaria excluída da proteção da NATO.

c/ agências