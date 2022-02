Firmas da City devem "refletir muito bem" antes de ajudar oligarcas russos

As firmas jurídicas de aconselhamento contabilístico e bancário que defendam os interesses dos oligarcas russos e que tentem ajudá-los a contornar as sanções impostas pelo Governo britânico, devido à guerra na Ucrânia, podem ser elas mesmas castigadas, avisou o gabinete do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.