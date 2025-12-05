Físicos chineses confirmam teoria central da mecânica quântica

Os resultados, publicados na revista científica Physical Review Letters, oferecem novas provas em apoio a um princípio central da teoria quântica desenvolvida por Niels Bohr, rival intelectual de Einstein.

Segundo os revisores da publicação, o estudo constitui "uma contribuição significativa" e "uma realização de manual" da teoria original.

A equipa, liderada pelo físico Pan Jianwei - figura central na investigação quântica na China -, concebeu um sistema suficientemente sensível para detetar o minúsculo impulso que um único fotão transmite ao atravessar uma dupla fenda, um aspeto crítico da argumentação de Einstein, que não tinha até agora sido verificado em laboratório.

Segundo o jornal South China Morning Post, os investigadores utilizaram um único átomo de rubídio, arrefecido até perto do zero absoluto e suspenso com recurso a luz laser, para simular uma parede móvel.

Quando o átomo estava pouco confinado, deslocava-se ligeiramente ao passar o fotão, revelando a trajetória deste, mas desaparecia o padrão de interferência no ecrã. Quando o átomo estava firmemente preso, o padrão reaparecia e a trajetória deixava de poder ser determinada.

O resultado confirma a previsão de Bohr: medir o caminho exato de um fotão destrói o seu comportamento ondulatório, enquanto preservar o padrão de interferência implica abdicar da informação sobre a sua trajetória.

Embora princípios semelhantes já tenham sido confirmados por outras experiências ao longo de décadas, os autores sublinham a "precisão excecional" deste novo sistema, que abre caminho a investigações sobre fenómenos pouco explorados, como a interação entre entrelaçamento quântico, com potencial aplicação em tecnologias quânticas mais estáveis e controláveis.

Pan Jianwei tem estado na origem de vários marcos científicos da China na área da física quântica, incluindo protótipos de computadores quânticos, o primeiro satélite chinês de comunicações quânticas e um relógio ótico de alta precisão, segundo trabalhos anteriores do seu grupo.

Embora o estudo não resolva as interpretações abertas da mecânica quântica, fornece uma verificação experimental particularmente rigorosa da impossibilidade de observar, em simultâneo, o caminho e o padrão de interferência de um fotão.