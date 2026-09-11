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Flávio Bolsonaro investigado em inquérito por suspeitas de corrupção
Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, é o principal adversário de direita do presidente e recandidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições que decorrem já em outubro.
O senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro está a ser investigado por alegados crimes de corrupção e branqueamento de capitais no âmbito de um inquérito aberto em julho pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.
Segundo um documento judicial divulgado esta sexta-feira, em causa está uma investigação mais ampla sobre o Banco Master, instituição financeira que entrou em falência em 2025, com o seu diretor-executivo, Daniel Vorcaro, a ser então detido por lavagem de dinheiro.
A investigação a Flávio Bolsonaro foi aberta pelo juiz André Mendonça na sequência de um pedido da Polícia Federal do Brasil. Em causa estarão pagamentos feitos por Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro.
A investigação procura apurar se as doações de Daniel Vorcaro serviram, na realidade, para financiar outro filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, radicado nos Estados Unidos e condenado no Brasil por ter exercido pressões sobre a justiça durante o julgamento do seu pai.
Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Federal investiga suspeitas de “lavagem de dinheiro, evasão de divisas, corrupção e outros possíveis crimes que teriam sido praticados, em tese, por Flávio Bolsonaro no contexto do financiamento do filme”, intitulado “Dark Horse”.
Flávio Bolsonaro confirmou, em maio, ter solicitado um financiamento para este filme ao banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente detido na sequência de um escândalo de fraude bancária.
Vorcaro terá concordado com financiamento de 20,6 milhões de euros
Na quinta-feira, a polícia brasileira levou a cabo uma operação por suspeitas de desvio de fundos públicos relacionados com a produção do filme.
Os agentes executaram cerca de 50 mandados de busca, visando, nomeadamente, o deputado bolsonarista Mário Frias, produtor executivo da longa-metragem “Dark Horse”.
Karina Gama, que está à frente da empresa Go Up Entertainment, produtora do filme, também foi alvo da operação.
O financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro é investigado em dois inquéritos do Supremo Tribunal Federal. Flávio Bolsonaro é investigado no âmbito do inquérito sobre as doações de Daniel Vorcaro, pretendendo apurar em que circunstâncias foram feitas, qual a origem do dinheiro, qual o montante exato e qual o destino final.
Um segundo inquérito investiga se a produtora Go Up Entertainment usou orçamento público para financiar a produção, segundo o G1.
De acordo com o site Intercept Brasil, que citou negociações por telefone entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, o filho do ex-presidente solicitou o equivalente a 20,6 milhões de euros para financiar o filme e o banqueiro aceitou.
Vorcaro terá chegado a pagar quase 10,3 milhões de euros aos produtores do filme através de um fundo nos Estados Unidos.
Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado contra Lula da Silva em 2022. Atualmente, cumpre a pena em regime de prisão domiciliar por motivos de saúde.