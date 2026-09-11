Flávio Bolsonaro investigado em inquérito por suspeitas de corrupção

O senador e candidato presidencial Flávio Bolsonaro está a ser investigado por alegados crimes de corrupção e branqueamento de capitais no âmbito de um inquérito aberto em julho pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil.





Segundo um documento judicial divulgado esta sexta-feira, em causa está uma investigação mais ampla sobre o Banco Master, instituição financeira que entrou em falência em 2025, com o seu diretor-executivo, Daniel Vorcaro, a ser então detido por lavagem de dinheiro.





Flávio Bolsonaro confirmou, em maio, ter solicitado um financiamento para este filme ao banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente detido na sequência de um escândalo de fraude bancária.

Vorcaro terá concordado com financiamento de 20,6 milhões de euros

A investigação a Flávio Bolsonaro foi aberta pelo juiz André Mendonça na sequência de um pedido da Polícia Federal do Brasil.A investigação procurae condenado no Brasil por ter exercido pressões sobre a justiça durante o julgamento do seu pai.Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Federal investiga suspeitas de, intitulado “Dark Horse”.Na quinta-feira, a polícia brasileira levou a cabo uma operação por suspeitas de desvio de fundos públicos relacionados com a produção do filme.Os agentes executaram cerca deKarina Gama, que está à frente da empresa Go Up Entertainment, produtora do filme, também foi alvo da operação.O financiamento do filme sobre Jair Bolsonaro é investigado em dois inquéritos do Supremo Tribunal Federal.Um segundo inquérito investiga se a produtora Go Up Entertainment usou orçamento público para financiar a produção, segundo o G1.De acordo com o site Intercept Brasil, que citou negociações por telefone entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro,Vorcaro terá chegado a pagar quase 10,3 milhões de euros aos produtores do filme através de um fundo nos Estados Unidos.Jair Bolsonaro foi condenado no ano passado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado contra Lula da Silva em 2022. Atualmente, cumpre a pena em regime de prisão domiciliar por motivos de saúde.