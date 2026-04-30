Flotilha de apoio a Gaza denuncia interceção de embarcações por Israel

O anúncio surge depois de a missão humanitária ter comunicado, horas antes, que perdeu contacto com onze embarcações, enquanto meios israelitas afirmavam que outras sete tinham sido intercetadas.

"Embarcações militares israelitas rodearam ilegalmente a flotilha em águas internacionais e ameaçaram com sequestros e violência", assegurou a organização em comunicado.

Em paralelo, o enviado de Israel junto da ONU, Danny Danon, afirmou na rede social X que "outra flotilha provocadora foi intercetada antes de chegar" à sua área, acrescentando que os soldados israelitas envolvidos na operação atuaram com "profissionalismo e determinação ao enfrentarem um grupo de agitadores delirantes que procuravam chamar a atenção".

As interceções ocorreram nas águas que separam a península grega do Peloponeso da ilha de Creta, segundo a flotilha, que denunciou "incidentes" com "drones e barcos militares suspeitos".

A embarcação intercetada mais próxima do território grego encontra-se a cerca de 70 quilómetros de Creta, enquanto outras recalcularam a sua rota e estão a aproximadamente 25 quilómetros da ilha.

Além disso, a interrupção ocorreu a mais de 1.000 quilómetros do território israelita e em águas internacionais.

A missão naval partiu no passado domingo do porto de Augusta no sul de Itália, com o objetivo de atravessar o Mediterrâneo e chegar à Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária à população palestiniana.

Os ativistas que participam na flotilha exigem aos Governos que "ajam agora" para proteger esta missão e "responsabilizem Israel" pelo que consideram "flagrantes violações do direito internacional" e "pelo genocídio contínuo" na Palestina.