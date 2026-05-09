"Flotilha de Gaza". Dois ativistas ainda detidos em Israel libertados este sábado

"Flotilha de Gaza". Dois ativistas ainda detidos em Israel libertados este sábado

Os dois ativistas da Flotilha Global Sumud ainda detidos, o hispano-palestiniano Saif Abukeshek e o brasileiro Thiago Ávila, vão ser libertados e entregues este sábado às autoridades de imigração israelitas.

RTP /
Mahmoud Issa - Reuters

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Detidos no final de abril, quando as forças israelitas intercetaram a flotilha que seguia rumo a Gaza, os dois ativistas serão libertados este sábado e posteriormente deportados.
"A agência de informações interna israelita Shabak informou a equipa jurídica da Adalah de que os ativistas e líderes da frota Global Sumud (GSF), Thiago Avila e Saif Abukeshek, seriam libertados hoje", indicou a ONG Adalah num comunicado divulgado.

Os ativistas "serão entregues ainda hoje às autoridades de imigração israelitas e mantidos em detenção enquanto aguardam a sua expulsão".

Saif Abu Keshek e Thiago Avilawer, de origem espanhola e brasileira, respetivamente, foram acusados pelos Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel de ligações com uma organização terrorista e de atividades ilegais. Ambos negaram as acusações.

Os governos da Espanha e do Brasil declararam que a detenção de Abu Keshek e Avila era ilegal, mas o Tribunal de Magistrados de Ashkelon, em Israel, decretou a prisão preventiva para ambos até 10 de maio.

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, já se pronunciou sobre a libertação dos dois homens, anunciando que as autoridades israelitas comunicaram ao Consulado de Espanha em Telavive que o ativista hispano-palestiniano Saif Abukeshek seria libertado "nas próximas horas".

Albares explicou numa mensagem de áudio enviada à agência de notícias espanhola EFE pelo Ministério que, após a sua libertação, Saif Abukeshek será deportado de Israel através da passagem de Taba, no Egito.

O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou que está a trabalhar intensamente para que, no momento em que sair do território israelita, o ativista hispano-palestiniano regresse a Espanha com a sua família "o mais rapidamente possível".

"É um momento de grande felicidade e não vamos poupar esforços para o seu rápido regresso a Espanha", salientou.

Saif Abukeshek foi detido no passado dia 30 de abril em águas gregas por Israel, quando viajava a bordo da Flotilha Global Sumud com destino a Gaza, e foi transferido, juntamente com o ativista brasileiro Thiago Ávila, para o centro de detenção de Shikma, na cidade israelita de Ashkelon, acusados de crimes de terrorismo pelas autoridades israelitas.

Foram detidos juntamente com outros cerca de 170 ativistas, quando o Exército israelita intercetou cerca de metade dos navios pertencentes à Flotilha Global Sumud, a cerca de 100 quilómetros a oeste da ilha grega de Creta, em águas internacionais.

No entanto, no caso destes dois, Israel decidiu extraditá-los para o seu território para serem julgados. Os demais ativistas foram levados para a Grécia e libertados.

A organização de direitos humanos israelita Adalah, que representa os dois detidos, denunciou os "maus-tratos" e "abusos psicológicos" infligidos a Saif Abukeshek e Thiago Ávila na prisão, citando interrogatórios de oito horas, iluminação intensa nas celas 24 horas por dia, isolamento total e movimentos sistematicamente vendados, mesmo durante exames médicos.

A Flotilha Global Sumud para Gaza era inicialmente composta por cerca de cinquenta barcos e, segundo os seus organizadores, visava quebrar o bloqueio israelita ao território palestiniano devastado pela guerra e levar ajuda humanitária, que permanece severamente restringida.

Entre os cerca de 170 ativistas que integravam a flotilha estavam três portugueses.

C/agências

 

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