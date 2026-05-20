Flotilha. Presidente da República recebeu famílias dos portugueses detidos por Israel

As familiares dizem que o próprio Presidente da República tem informações escassas sobre o que se passa com a flotilha. A últimas vez que as duas mulheres falaram com os médicos na flotilha foi na manhã de 18 de maio, antes de serem intercetados e desde aí não tiveram qualquer outra informação. Temem que possam ter havido algum tipo de maus tratos.





“Só ficamos tranquilas quando conseguirmos falar com eles, ver a cara deles e termos a certeza de que não foram vítimas de maus tratos ou tortura como já foram previamente sujeitas pessoas que foram capturadas em contexto das flotilhas humanitárias. ”, garantem, acrescentando que pediram nova audiência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para acompanharem a situação."Nem o cônsul conseguiu falar com eles", dizem.

O Ministro isarelita publicou um vídeo nas rede social X onde mostra os ativistas da flotilha Global detidos a serem amarrados e obrigados a ajoelharem-se.





“Eles sentiram-se sempre convictos de que estavam a fazer uma coisa justa e humanitária”, realçam, lembrando as palavras das autoridades israelitas que apontavam os elementos das flotilhas como sendo apoiantes do Hamas.Portugal veio condenar o comportamento de Israel e o tratamento dado aos ativistas da flotilha humanitária.O Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que é "intolerável" o comportamento do Ministro israelita Ben Gvir e que o tratamento de Israel, que classifica deO Governo português refere, em comunicado, que tem estado em permanente contacto com as autoridades israelitas para garantir a libertação imediata dos cidadãos nacionais, com garantias de proteção, que agora se torna mais urgente.a em Lisboa para protestar contra a detenção dos dois portugueses.A reunião está marcada para esta tarde.