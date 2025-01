Fogo em centro comercial nos EUA mata mais de cinco centenas de animais

Segundo um porta-voz da proteção civil de Dallas, 579 animais da loja do centro comercial Plaza Latina, situada no noroeste desta cidade do Estado Texas, morreram por inalação de fumo.

De acordo com a mesma fonte, nesta loja estavam pássaros, galinhas, hamsters, cães e gatos, sendo que as chamas nunca atingiram os animais.

O incêndio, que não provocou feridos, foi combatido por 45 bombeiros e levou duas horas até ser extinto, tendo originado danos na estrutura do edifício.

As causas para este incêndio ainda não foram determinadas e encontram-se sob investigação, segundo avançou ainda a proteção civil.