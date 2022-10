"Foi uma grande honra". A despedida de Liz Truss

, começou por dizer Truss. “Em particular, liderar a nação num luto pela sua majestade, a rainha, depois de 70 anos ao serviço do país, e receber o rei Carlos III”.A até agora primeira-ministra frisou que, “num curto período de tempo, este Governo agiu de forma decisiva para decidir o futuro das famílias e empresas trabalhadoras”.“Invertemos o aumento do seguro nacional.Estamos a recuperar a nossa independência energética para que nunca mais fiquemos sujeitos às flutuações do mercado global ou a potências estrangeiras malignas”, enumerou.Truss afirmou ainda que o seu tempo no cargo a deixou “mais convencida do que nunca de que precisamos de ser ousados e confrontar os desafios que enfrentamos”.

“Como escreveu o filósofo romano Séneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos; é porque não ousamos que as coisas são difíceis”, citou.





Liz Truss defendeu, no seu discurso, que o Reino Unido não pode “dar-se ao luxo” de ser um país de baixo crescimento, onde o Governo ocupa uma parcela cada vez maior da riqueza nacional.



“Temos de aproveitar as nossas liberdades do Brexit para fazer as coisas de maneira diferente. Isto significa proporcionar mais liberdade aos nossos próprios cidadãos. E restaurar o poder às instituições democráticas. Isso traduz-se em impostos mais baixos para que as pessoas possam manter mais do dinheiro que ganham”, considerou.





A primeira-ministra demissionária terminou o discurso de despedida com uma garantia de apoio à Ucrânia e desejando a Rishi Sunak “todo o sucesso, para o bem do nosso país”.



Truss agradeceu, por fim, à família, amigos e equipa no Governo, assim como aos seus seguranças. E disse esperar passar mais tempo, a partir de agora, no seu distrito eleitoral de South West Norfolk.