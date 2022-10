Rishi Sunak será o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Sunak torna-se, assim,e carrega agora a missão de superar a crise no país, depois de a antecessora Liz Truss só ter durado 44 dias no cargo.

Rishi Sunak esteve quase a encontrar competição na corrida ao cargo, com a conservadora Penny Mordaunt a esforçar-se por conseguir as 100 assinaturas necessárias – sem sucesso.







Esta decisão é histórica e mostra, uma vez mais, a diversidade e o talento do nosso partido. O Rishi tem todo o meu apoio”, escreveu em comunicado divulgado no Twitter.



“Todos nós devemos a este país, uns aos outros e ao Rishi estar unidos e trabalharmos juntos para o bem da nação. Há muito trabalho pela frente”, acrescentou.

apenas Rishi Sunak conseguiu apresentar uma candidatura válida.



"Rishi Sunak é, portanto, eleito como líder do Partido Conservador", anunciou.



O outro potencial candidato, Boris Johnson, já tinha desistido da corrida no domingo à noite.

Sunak deverá reunir-se com o rei Carlos III esta segunda ou terça-feira no Palácio de Buckingham para que a formação do novo Governo seja formalizada.





Em declarações aos parlamentares conservadores esta segunda-feira, Sunak disse que a sua primeira prioridade é garantir a estabilidade económica e, em seguida, tentar cumprir as promessas eleitorais do partido em 2019.







Espera-se para breve um encontro entre Sunak e alguns ministros. O novo líder conservador irá chamar aqueles que pretende demitir e os outros, com quem pretende continuar.



Na quarta-feira, Sunak responderá às primeiras questões da oposição e do seu próprio partido no Parlamento.



Rishi Sunak promete "estabilidade e união"

O novo líder do Partido Conservador do Reino Unido prometeu esta segunda-feira "estabilidade e união" perante "circunstâncias profundamente difíceis" no país e no resto do mundo.



Rishi Sunak disse ser uma honra assumir o cargo de primeiro-ministro, reunindo o apoio dos seus colegas deputados. "É o maior privilégio da minha vida ser capaz de servir o partido que amo", afirmou nas suas primeiras declarações ao país após a nomeação.



"O Reino Unido é um grande país, mas não há qualquer dúvida de que enfrentamos desafios económicos profundos", reconheceu. "Agora precisamos de estabilidade e união".



Sunak prometeu servir o país com integridade e humildade, trabalhando todos os dias para cumprir com as necessidades do povo britânico.



O antigo ministro das Finanças tem agora pela frente uma grave crise económica e financeira, com o país à beira de uma recessão e pressionado para cortar a despesa pública.







Ao mesmo tempo, enfrenta a contestação de cada vez mais funcionários públicos, como professores e enfermeiros que pedem aumentos salariais, e do Partido Trabalhista, que tem uma vantagem de cerca de 30 pontos percentuais nas sondagens.







Sunak sucede a Liz Truss, que se demitiu na quinta-feira devido ao crescente descontentamento com o Governo, mas mantém-se em funções interinamente.



Truss foi, a 5 de setembro, declarada vencedora da eleição interna no partido Conservador para suceder a Boris Johnson, pelo que permaneceu apenas em funções durante seis semanas.



Sunak foi o finalista vencido na mesma eleição e Mordaunt a terceira mais votada.



Quem é Rishi Sunak?

Nascido em 12 de maio de 1980 na cidade inglesa de Southampton, Rishi Sunak é o mais velho de três irmãos. Depois de se licenciar em Filosofia, Política e Economia em Oxford, completou os estudos com um MBA na Universidade de Stanford nos EUA, onde conheceu a esposa.



Sunak e a esposa Akshata Murty, filha de um magnata indiano co-fundador da multinacional Infosys, entraram este ano para a 222.ª posição da lista dos mais ricos do jornal Sunday Times, com uma fortuna estimada em 730 milhões de libras (840 milhões de euros no câmbio atual).



Porém, o antigo analista financeiro tem invocado as origens humildes dos avós imigrantes, que chegaram ao Reino Unido nos anos 1960, e dos pais, um médico e uma farmacêutica que trabalharam para dar aos filhos uma boa educação e oportunidades.



Os britânicos devem julgá-lo "pela personalidade e ações, não pela conta bancária", argumentou várias vezes durante a campanha no verão.



Após trabalhar para o banco de investimento Goldman Sachs e outras instituições financeiras, Sunak entrou para a política, destacando-se como um partidário acérrimo da saída do Reino Unido da União Europeia.



Nomeado em 2019 secretário de Estado das Finanças, Rishi Sunak foi promovido um ano mais tarde a ministro das Finanças após a demissão inesperada de Sajid Javid, tornando-se desde então um potencial sucessor de Boris Johnson.