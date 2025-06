"Fomos intercetados e raptados". Ativistas em navio desviado por Israel pedem ajuda internacional

SOS! the volunteers on 'Madleen' have been kidnapped by Israeli forces.

"Provocação mediática"

A Coligação da Flotilha da Liberdade denunciou a "clara violação do direito internacional", insistindo que a abordagem teve lugar em águas internacionais.

A população de Gaza está cada vez mais desesperada por ajuda humanitária, numa altura em que o cerco imposto por Israel impede a chegada de bens essenciais a milhões de pessoas.





Têm também ocorrido cada vez mais ataques juntos a centros de distribuição de ajuda, demovendo os palestinianos de se deslocarem até esses locais.

c/ agências

O navio, que transportava 12 ativistas franceses, alemães, brasileiros, turcos, suecos, espanhóis e holandeses,, onde a ajuda humanitária é cada vez mais escassa.Na noite de domingo, a Coligação da Flotilha da Liberdade, que cedeu o barco, disse no Telegram ter perdido o contacto com a tripulação depois de esta ter sido "abordada" pelo Exército israelita., disse a ativista sueca Greta Thunberg num vídeo pré-gravado e posteriormente partilhado pela Coligação da Flotilha da Liberdade, movimento internacional de apoio à Palestina lançado em 2010.Israel não especificou o local onde o navio foi intercetado, mas o Ministério da Defesa avançou que a embarcação foi desviada para o porto de Ahsdod, um importante porto comercial no sul de Israel, não muito longe de Gaza., declarou o Ministério israelita dos Negócios Estrangeiros em comunicado, divulgando ainda, equipados com coletes salva-vidas.O Irão foi um dos primeiros a condenar a interceção do navio, descrevendo-a como um ato de "pirataria". Já a Turquia criticou o "ataque odioso" que considerou uma "violação flagrante do direito internacional".França disse, por sua vez, querer "facilitar" o "rápido regresso a França" dos seis cidadãos que se encontravam a bordo da embarcação.O navio com ajuda humanitária aproximou-se de Gaza no domingo, depois de chegar à costa egípcia, contrariando os avisos que tinham já sido lançados por Israel. Na rede social X,Para além de Greta Thunberg, o navio transportava também a eurodeputada franco-palestiniana Rima Hassan.O primeiro-ministro israelita,Já o ministro da Defesa, Israel Katz, vincou que "o Estado de Israel não permitirá a ninguém que viole o bloqueio marítimo de Gaza, cujo principal objetivo é impedir a transferência de armas para o Hamas, uma organização terrorista assassina que mantém os nossos reféns e comete crimes de guerra".