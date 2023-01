Fora do hospital. Bolsonaro publica e depois apaga vídeo a alegar fraude eleitoral

Ao fim da tarde de terça-feira, Jair Bolsonaro deixou o hospital Advent Health Celebration, na periferia da cidade norte-americana de Orlando, dirigindo-se para “de forma apressada” para a casa de um ex-atleta de artes marciais, onde está hospedado desde 30 de dezembro. O antigo chefe de Estado do Brasil saiu do hospital contra a indicação da equipa médica que o seguia, segundo o jornal brasileiro O Globo.

. Horas antes, Bolsonaro tinha admitido antecipar o regresso ao Brasil, no meio de uma crise provocada pela invasão das sedes dos três poderes em Brasília, que classificou de "infeliz episódio"., lamentou, a partir do hospital na Florida.Bolsonaro explicou que, embora a intenção inicial fosse permanecer nos Estados Unidos até ao final de janeiro, os problemas de saúde levaram a uma antecipação do regresso ao Brasil, no meio de uma crise política causada pela violência de apoiantes do ex-chefe de Estado na capital brasileira., disse Bolsonaro, à cadeia de televisão CNN.Bolsonaro foi internado, na segunda-feira, pelos efeitos secundários de um esfaqueamento que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral e que, desde então, o levou a ser várias vezes hospitalizado.O ex-chefe de Estado demarcou-se da violência dos seus apoiantes, que no domingo invadiram e vandalizaram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, sedes dos três poderes do Estado brasileiro, e repudiou as acusações de ter estimulado os ataques.Jair Bolsonaro deixou o Brasil rumo à Florida dois dias antes da posse de Lula da Silva, recusando-se a entregar a faixa presidencial ao sucessor, estando desde então hospedado na casa do ex-lutador brasileiro de MMA, José Aldo.

Justiça receia novos protestos, enquanto Bolsonaro reassume discurso golpista

vídeo é uma pequena parte de uma entrevista de Felipe Gimenez, procurador de Mato Grosso do Sul e foi, primeiramente, publicado por uma apoiante de Jair Bolsonaro. Apesar de o ex-presidente ter apagado a publicação, a página tem mais de 15 milhões de seguidores e o Segundo o site noticioso Poder 360 , o. Apesar de o ex-presidente ter apagado a publicação, a página tem mais de 15 milhões de seguidores e o vídeo continua a ser partilhado.

Na terça-feira à noite, o. A informação foi confirmada pela imprensa brasileira, que adianta ainda que Bolsonaro acabou por apagar a publicação na madrugada desta quarta-feira, horas depois da partilha., ouve-se no vídeo.

Para a Justiça brasileira, em alerta desde a invasão às sedes dos três poderes, esta publicação foi considerada como um estímulo a novos atos golpistas. As autoridades brasileiras continuam a procurar os organizadores do ataque em Brasília no domingo, depois de emitidos os mandados de prisão para dois ex-funionários e aliados de Jair Bolsonaro.







O ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que se encontra nos Estados Unidos, anunciou entretanto que vai regressar ao Brasil para se apresentar à justiça.



“Tomei a decisão de interromper minhas férias e retornar ao Brasil. Irei-me apresentar à justiça e cuidar da minha defesa”, escreveu no Twitter.



“Sempre pautei minhas ações pela ética e pela legalidade. Acredito na justiça brasileira e na força das instituições. Estou certo de que a verdade prevalecerá”, acrescentou.





Segundo as autoridades brasileiras, há indicios de que pode haver novas manifestações e atos violentos como os de domingo, por parte dos apoiantes de Bolsonaro que não aceitam a eleição de Lula da Silva.





Uma 'Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder' está prevista para ocorrer em todas as capitais nesta quarta-feira, incluindo em Brasília", alertou, no Twitter, o deputado André Janones.



URGENTE: Acionamos o Supremo Tribunal Federal após identificar nova ameaça de golpe.



Uma “Mega Manifestação Nacional pela Retomada do Poder” está prevista para ocorrer em todas as capitais nesta quarta-feira, incluindo em Brasília. — André Janones (@AndreJanonesAdv) January 11, 2023 , alertou, no Twitter, o deputado André Janones.



Também o ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, disse ter informações de que há grupos extremistas a convocar, para esta quarta-feira, manifestações de cariz golpista “com potencial de violar direitos fundamentais dos demais cidadãos, tais como a liberdade de locomoção, os direitos à propriedade, à segurança pública e ao abastecimento de itens de primeira necessidade como alimentação, combustíveis e medicamentos”.