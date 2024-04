Força Aérea ucraniana afirma que abateu bombardeiro russo

Segundo a Força Aérea ucraniana, foi abatido um bombardeiro estratégico russo Tu-22M, o primeiro desde o início da invasão lançada por Moscovo.”, acrescentou o comandante no Telegram.

Segundo os serviços de informação militares ucranianos (GUR), o avião russo "foi abatido na sequência de uma operação especial levada a cabo pelos serviços de informação de defesa ucranianos em cooperação com a Força Aérea".

O impacto no ar teve lugar "a uma distância de cerca de 300 quilómetros da Ucrânia", utilizando "os mesmos meios que os utilizados para abater o avião russo de deteção e controlo de radar de longo alcance A-50"."O bombardeiro conseguiu voar até à região de Stavropol, onde se despenhou", acrescentou a fonte.. Moscovo refere a morte de um tripulante na queda de um avião na sequência de uma "falha técnica", sem especificar se se tratava do mesmo avião.Segundo a mesma fonte, o avião não tinha armas a bordo.O governador da região de Stavropol, no sul da Rússia, declarou que um Tupolev-22M3 se tinha despenhado na zona após um incidente "técnico", matando pelo menos "um membro da tripulação".", escreveu Vladimir Vladimirov no Telegram. "De acordo com os dados preliminares, o acidente foi causado por uma falha técnica", acrescentou, sem dar mais pormenores.Dois outros membros da tripulação do avião, um Tu-22M3, foram encontrados com vida, e os serviços de emergência ainda estão à procura do quarto, acrescentou.O distrito de Krasnogvardeiskii, onde o avião russo se despenhou, fica a cerca de 300 quilómetros da fronteira ucraniana.

Rússia lançou 36 mísseis e drones durante a noite

A Rússia disparou 22 mísseis e 14explosivos contra a Ucrânia durante a última noite, revelou a Força Aérea ucraniana, que acrescenta ter abatido 29 destes dispositivos.Na região central de Dnipropetrovsk, onde oito pessoas morreram, o ataque russo danificou vários andares de um edifício residencial e uma estação de comboios na capital regional, Dnipro, revelou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que volta a apelar ao ocidente para enviar defesas aéreas adicionais.

"A Rússia deve ser responsabilizada pelo seu terror, e todos os mísseis e todos os Shahed devem ser abatidos", afirmou Zelensky. "O mundo pode garantir isso e os nossos parceiros têm as capacidades necessárias."

A empresa estatal ucraniana de caminhos-de-ferro Ukrzaliznytsia frisou que o ataque da Rússia visou deliberadamente as infraestruturas ferroviária na região. A empresa encerrou a sua estação em Dnipro e desviou os comboios que iam passar pela cidade.

O governador da região russa de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, revelou que 25 projéteis ucranianos foram abatidos perto da cidade, que faz fronteira com a Ucrânia, Não há registo de feridos, mas vários edifícios ficaram danificados.