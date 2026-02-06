Força de 300 bombeiros vai combater incêndios florestais na União Europeia

A nova força de reação rápida, composta por bombeiros dos 27 Estados-membros, vai ser rapidamente mobilizada para onde for necessário, afirmou Wopke Hoekstra, em conferência de imprensa após uma reunião de ministros do Ambiente e do Clima da EU, na capital do Chipre, Nicósia.

Reconhecendo poder vir a ser necessário mais pessoal e equipamento para essa força, o comissário europeu frisou que a nova força constitui um "passo importante" e "um sinal claro de solidariedade".

Em setembro de 2025, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a UE vai criar um centro regional de combate a incêndios com sede no Chipre, que também poderia auxiliar os países do Médio Oriente no combate a grandes incêndios florestais.

Von der Leyen, no discurso anual ao Parlamento Europeu, disse que era necessário dar as ferramentas para combater os incêndios florestais agravados pelas mudanças climáticas, à medida que os verões se tornam mais quentes, mais rigorosos e mais perigosos.

Centenas de incêndios florestais que irromperam no Mediterrâneo Oriental em junho e julho impulsionados por temperaturas acima de 40 graus, condições extremamente secas e ventos fortes, provocaram a morte de 20 pessoas e queimaram mais de um milhão de hectares.