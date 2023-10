Forças Armadas preparam voo de apoio ao regresso de portugueses em Israel

, começam por comunicar as autoridades portuguesas.Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros esclarece que tendo em conta "as cada vez mais escassas opções que os voos comerciais oferecem, face à exponencial procura por parte de cidadãos de todas as partes do mundo,Quando for dada a autorização de sobrevoo, os cidadãos portugueses em Israel serão informados sobre "quando chegará o avião e quais os procedimentos a seguir".

"Trata-se de uma missão que está a ser operacionalizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Defesa Nacional", é especificado.

Na sequência da escalada espoletada este sábado em Israel, "estão sinalizados cerca de 100 cidadãos nacionais, entre turistas e residentes, que contactaram o Gabinete de Emergência Consular apenas para assinalarem a sua presença no território, ou para solicitarem apoio na identificação de alternativas para a saída do país, as quais continuam a ser partilhadas".