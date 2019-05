Forças Armadas venezuelanas demonstram lealdade a Maduro

Reuters

Também como demonstração de segurança no cargo governativo presidencial Nicolás Maduro perante os militares insistiu na importância da posição das FAV para a paz no país e pediu "uma conduta séria e legal para deixar que o tempo faça prodígios" nos tempos que estão.



Um discurso transmitido pela televisão pública do país, onde ser pode observar o presidente venezuelano, no palanque, perante um mar de uniformes verdes.



Discursos em resposta à chamada Operação Liberdade, liderada por Juan Guaidó, para impor uma mudança política.