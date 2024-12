Forças de segurança palestinianas lançam rara operação de repressão contra Hamas na Cisjordânia

A incursão marca um passo invulgar para a Autoridade Nacional Palestiniana, o organismo que governa as bolsas semiautónomas da Cisjordânia ocupada, reconhecido internacionalmente, mas que perdeu em grande parte o controlo dos bastiões dos militantes, como Jenin, onde as forças operaram durante o fim de semana e hoje.

As tropas israelitas entraram no reduto nos últimos anos, particularmente desde o ataque militante do Hamas de 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em curso em Gaza. Segundo as autoridades sanitárias palestinianas, 811 palestinianos foram mortos desde então na Cisjordânia, a maioria devido a ataques israelitas a cidades e vilas palestinianas. Israel afirma que a maioria dos mortos eram militantes do Hamas.

No sábado, as forças de segurança palestinianas disseram que tinham começado a operação no campo de refugiados de Jenin, um antigo reduto de militantes do Hamas. Segundo a Associated Press, a operação prosseguiu hoje, com jornalistas a ouvirem tiros e a avistarem pelo menos dois veículos blindados palestinianos a percorrerem os arredores do campo.

O gabinete humanitário da ONU disse que as forças de segurança tomaram parte de um hospital em Jenin, utilizando-o como base e disparando a partir do interior. As forças detiveram pelo menos oito homens, tendo um deles sido retirado do hospital numa maca, segundo a ONU.

A principal agência das Nações Unidas para os palestinianos, a UNRWA, suspendeu os seus serviços, incluindo a escolarização.

Grupos militantes da Jihad Islâmica e Hamas operam livremente em Jenin, e as suas ruas são regularmente ladeadas por cartazes que representam os combatentes mortos como mártires da luta palestiniana. Jovens com walkie-talkies patrulham os becos, acrescenta a AP.

Israel afirma que os grupos militantes fazem parte do "eixo de resistência" iraniano. Ambos os grupos recebem financiamento e outros apoios do Irão, mas estão profundamente enraizados na sociedade palestiniana.

As forças de segurança estão "a operar de acordo com uma visão política clara" da liderança palestiniana "sobre a importância de impor a ordem, estabelecer o estado de direito, restaurar a paz civil e a segurança social", disse o porta-voz, Brigadeiro-General Anwar Rajab. As tropas estavam concentradas em "erradicar" os grupos apoiados pelo Irão que estavam a tentar incitar "o caos e a anarquia", acrescentou.

As forças de segurança palestinianas comunicaram a morte de dois homens durante a repressão: um civil de 19 anos, Rabhi Shalabi, morto a tiro numa mota, e um militante da Jihad Islâmica, Yazi Jaayseh.

As forças de segurança, que inicialmente negaram ter morto Shalabi antes de o admitirem numa declaração na sexta-feira, não disseram por que razão visavam o jovem. O seu primo de 15 anos, que também ia na mota, foi baleado na cabeça e ficou ferido. Os funcionários da ONU, citando imagens de vídeo locais, disseram que os dois estavam desarmados e entregavam comida num restaurante familiar quando foram baleados, e que Shalabi levantou as duas mãos para o ar antes de ser morto.

Não ficou claro por que razão a Autoridade Nacional Palestiniana decidiu lançar agora a repressão. Tais ações são impopulares entre a população palestiniana, que acusa as forças de segurança palestinianas de colaborarem com Israel, avança a AP.

Os militares israelitas afirmaram não estar envolvidos na operação e não fizeram mais comentários.

Mahmoud Mardawi, alto funcionário do Hamas, criticou a operação da Autoridade em Jenin como uma "tentativa de acabar com a resistência". Em comentários divulgados hoje pelo Hamas, ele instou a Autoridade Nacional Palestiniana a interromper imediatamente seu "comportamento antipatriótico que serve à ocupação".

Os EUA têm procurado reforçar a Autoridade Nacional Palestiniana, esperando que esta ajude a gerir a Faixa de Gaza após a guerra.

Os funcionários da Casa Branca não quiseram comentar publicamente a sua posição sobre a operação em Jenin. Os funcionários do Conselho de Segurança Nacional dos EUA também não quiseram comentar.

No total, desde o início da guerra, a ONU afirma que pelo menos sete palestinianos foram mortos pelas forças de segurança palestinianas e que pelo menos 24 israelitas foram também mortos por atacantes palestinianos na Cisjordânia.