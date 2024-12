Forças extremistas islâmicas aproximam-se da cidade de Homs, sul da Síria

As informações sobre as movimentações no terreno foram obtidas pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), uma organização não-governamental com sede em Londres e que dispõem de uma vasta rede de contactos na Síria.

Nas últimas horas, os rebeldes liderados pelos extremistas islâmicos do Hayat Tahrir al-Sham (HTS) "entraram nas cidades de Rastan e Talbisseh", situadas na província de Homs, na ausência total das forças do regime, acrescentou o OSDH.

De acordo com as mesmas informações, as forças extremistas estão hoje "a cinco quilómetros de Homs".

A mesma organização indicou ainda que a população civil abandonou a cidade de Homs na quinta-feira depois de os extremistas terem capturado a cidade estratégica de Hama, situada nas proximidades, numa ofensiva que representou um duro golpe para o governo de Bashar al-Assad.

Hama, situada a sul de Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, controla a estrada para Homs, cerca de 40 quilómetros a sul, e para a capital Damasco.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos indicou ainda que se registaram ataques aéreos na autoestrada Al-Rastan, na rota Hama-Homs, à medida que as forças islâmicas avançavam.

Na quinta-feira à noite, dezenas de milhares de habitantes de Homs, principalmente membros da comunidade alauita (a que pertence o Presidente sírio), foram vistos a fugir em direção à costa ocidental, segundo o OSDH.

Em 27 de novembro, os rebeldes liderados pelos extremistas islâmicos do Hayat Tahrir al-Sham lançaram uma ofensiva surpresa a partir do reduto em Idlib (noroeste), tomando dezenas de cidades e a maior parte de Alepo (norte) e Hama.

As hostilidades fizeram mais de 800 mortos, segundo a organização não-governamental.

O ministro da Defesa sírio, Ali Abbas, afirmou na quinta-feira que a retirada das tropas governamentais de Hama foi "uma medida tática temporária".