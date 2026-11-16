Mundo
Guerra no Médio Oriente
Forças israelitas usaram centro de dados da Amazon para armazenar imagens de palestinianos
Investigação divulgada pelo jornal The Guardian mostra que uma empresa ligada ao exército israelita usou a plataforma fundada por Jeff Bezos para transferir milhões de imagens confidenciais para uma ferramenta de reconhecimento facial.
Ao longo dos últimos três anos de guerra, as forças israelitas têm usado diversos tipos de tecnologia como suporte da brutal ofensiva que arrasou a Faixa de Gaza.
Agora, sabe-se que as forças armadas de Israel usaram uma plataforma de armazenamento da gigante tecnológica Amazon - a Amazon Web Services - para carregar cerca de três milhões e meio de fotografias de palestinianos. De acordo com uma investigação do diário britânico The Guardian, as imagens seriam para usar no Rekognition, uma empresa de inteligência artificial para reconhecimento facial, conhecido por “Roling Stone”.
Os documentos, divulgados esta segunda-feira pelo jornal britânico, mostram que o enorme catálogo de imagens começou a ser movimentado nos primeiros meses da guerra que tem arrasado o enclave palestiano.
Milhares de ficheiros e entrevistas com fontes da defesa israelita, mostram que nos últimos anos o exército isreaelita movimentou “enormes volumes” de ficheiros, incluindo informação confidencial, para os centros de dados da Amazon.
Questionada sobre estas alegações de cúmplicidade de uma guerra, apelidada pela ONU, como de genocídio, a Amazon Web Services, através de um porta-voz afirma que a empresa não tem qualquer “visibilidade” no conteúdo partilhado pelos clientes, acrescentando que “respeita a privacidade”.
Utilizado pelas forças armadas de Israel há décadas, o sistema Rolling Stone é constantemente atualizado e inclui dados como informações pessoais e familiares básicas, bens imobiliários e informações sobre passagens por postos de controlo, autorizações de trabalho e atividade criminosa.
Agora, sabe-se que as forças armadas de Israel usaram uma plataforma de armazenamento da gigante tecnológica Amazon - a Amazon Web Services - para carregar cerca de três milhões e meio de fotografias de palestinianos. De acordo com uma investigação do diário britânico The Guardian, as imagens seriam para usar no Rekognition, uma empresa de inteligência artificial para reconhecimento facial, conhecido por “Roling Stone”.
Os documentos, divulgados esta segunda-feira pelo jornal britânico, mostram que o enorme catálogo de imagens começou a ser movimentado nos primeiros meses da guerra que tem arrasado o enclave palestiano.
Milhares de ficheiros e entrevistas com fontes da defesa israelita, mostram que nos últimos anos o exército isreaelita movimentou “enormes volumes” de ficheiros, incluindo informação confidencial, para os centros de dados da Amazon.
Questionada sobre estas alegações de cúmplicidade de uma guerra, apelidada pela ONU, como de genocídio, a Amazon Web Services, através de um porta-voz afirma que a empresa não tem qualquer “visibilidade” no conteúdo partilhado pelos clientes, acrescentando que “respeita a privacidade”.
Utilizado pelas forças armadas de Israel há décadas, o sistema Rolling Stone é constantemente atualizado e inclui dados como informações pessoais e familiares básicas, bens imobiliários e informações sobre passagens por postos de controlo, autorizações de trabalho e atividade criminosa.