No domingo à noite,A contraofensiva foi confirmada também pelo Estado-Maior da Ucrânia, que referiu queTambém o chefe do gabinete presidencial da Ucrânia, Andriy Yermak, considerou, numa publicação nas redes sociais, que, escreveu também no Telegram o principal responsável pelo combate à desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko.Segundo o Kremlin,. Mas de acordo com autoridades militares russas, a ofensiva ucraniana continua esta segunda-feira., publicou um correspondente militar russo, Yuri Podolyaka, no Telegram.

As tropas ucranianas entraram na região de Kursk em agosto passado, capturando parte do território e, desde então, as forças russas tentam expulsar os invasores e recuperar a região.

Rússia conquista bastião ucraniano de Kurákhov





Enquanto tenta contra-atacar os ataques de Kiev, o Exército russo tomou o bastião ucraniano de Kurákhov, na região oriental de Donestsk, após vários meses de intensos combates.

, indicou também o Ministério da Defesa da Rússia na rede social Telegram.De acordo com a mesma fonte,A cidade está protegida a norte pela barragem de Kurájove, “o que limitou substancialmente as possibilidades de manobra das unidades de assalto russas”.Para defender a cidade,, afirmou a Defesa, russa segundo a qual o exército ucraniano concentrou 26 batalhões com mais de 15.000 soldados em Kurákhov .“Graças às ações profissionais das forças russas, durante a libertação de Kurákhov o inimigo perdeu 80 por cento dos seus homens, cerca de 3.000 veículos de combate, incluindo 40 tanques e outros veículos blindados. A média diária de baixas do exército ucraniano variou entre 150 e 180 soldados, entre mortos e feridos", adiantou ainda o Ministério., explicou o comando russo.O ritmo da ofensiva russa aumentou no segundo semestre do ano passado e, sobretudo a partir de agosto, as perdas territoriais aumentaram todos os meses.

As forças de Kiev estão a enfrentar escassez de mão-de-obra e têm perdido terreno no leste da Ucrânia nos últimos meses, à medida que as tropas russas avançam. A informação foi divulgada depois de a Força Aérea Ucraniana ter anunciado que a Rússia lançou outro ataque de drones contra a Ucrânia durante a noite de domingo. As defesa ucranianas abateram 61 drones nas regiões de Kiev, Poltava, Sumy, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Zhytomyr e Khmelnytskyy.