Forças turcas "neutralizaram" 6 elementos do PKK na Síria e no Iraque

"As nossas heroicas Forças Armadas neutralizaram três terroristas do PKK identificados na Operação Garra Cerrada, no norte do Iraque, e três terroristas do PKK/YPG (Unidades de Proteção Popular) identificados na região da Operação Escudo de Eufrates, no norte da Síria", afirmou o ministério em comunicado.

"Os soldados turcos continuam a enterrar os terroristas em valas", lê-se no comunicado militar, que acrescenta que "onde quer que estejam, os soldados turcos continuarão a atacar o pescoço dos terroristas".

A mensagem é acompanhada por um vídeo que mostra vários disparos de artilharia a partir de veículos, lançadores de mísseis e a descolagem de um caça F-16, bem como o lançamento de vários obuses.

A força dos meios militares empregues sugere que os membros do PKK neutralizados podem ter sido mortos.

Desde que o PKK pegou em armas, em 1984, para reclamar a independência do sudeste da Turquia, de maioria curda, mais de 40.000 pessoas perderam a vida por causa da violência.

Agora, a operação militar turca está a expandir-se para o norte do Iraque e para o norte e nordeste da Síria.