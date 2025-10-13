Fórum das famílias celebra regresso de reféns
O Fórum das Famílias de Reféns de Israel celebrou hoje a libertação de sete reféns em Gaza, mas afirmou que a sua luta "não terminará" até que todos os reféns e restos mortais regressem a Israel.
"Após 738 dias angustiantes em cativeiro, Omri Miran, Matan Angrest, Ziv Berman, Gali Berman, Guy Gilboa-Dalal, Alon Ohel e Eitan Mor regressam para abraçar as suas famílias, que trabalharam incansavelmente pela sua libertação, os seus amigos e toda uma nação, que acreditou e lutou por este dia", afirmou o Fórum, a principal organização de familiares dos reféns, em comunicado.
"A nossa luta não terminou. Não terminará até que o último refém seja encontrado e devolvido para um enterro digno. Este é o nosso dever moral. Só assim o povo de Israel estará completo", acrescentou.