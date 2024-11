Fórum de Paris para a Paz debate governação internacional eficaz

A 7ª edição do Fórum de Paris para a Paz começa esta segunda-feira no Palais de Chaillot, com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron, menos de uma semana após as eleições presidenciais nos EUA e antes do G20 no Rio de Janeiro e da COP29 em Baku.

No ano em que realizaram as eleições para o Parlamento Europeu e na França, e num contexto de tensão geopolítica com as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, a edição abordará a necessidade urgente de uma governação internacional eficaz, num mundo marcado por rivalidades entre grandes potências, instabilidade e desconfiança Norte-Sul.



Os participantes no fórum, com o tema “Procura-se: Uma ordem global funcional”, incluem o ministro francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, o antigo primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros palestiniano, Nasser AlKidwa, e o principal conselheiro do presidente do Brasil, Celso Amorim.



O Fórum para a Paz abordará questões como a agricultura, minerais de transição, saúde pública, cibersegurança, inteligência artificial e outras questões fundamentais que podem lançar as bases para uma paz sustentável através do diálogo, segundo a organização.