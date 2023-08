Fotografia de cadastro é histórica mas não deverá reduzir peso político de Trump

Trump entregou-se, na quinta-feira, às autoridades da Geórgia, Estado onde é acusado de reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020.

Para qualquer outro político, ser alvo de acusações criminais e ter uma mugshot seria uma sentença de morte para a sua carreira. Mas para Donald Trump pode ser uma alavanca.



Para os milhões de apoiantes que acreditam que Trump é vítima de perseguição, as recentes acusações apenas reforçam a sua imagem como mártir político e as sondagens confirmam-no.As recentes sondagens mostram que o apoio a Donald Trump aumentou durante os processos criminais de que é alvo.A reputação de Trump também parece continuar consolidada entre os republicanos, já que a maioria dos candidatos levantou a mão, durante o debate de quarta-feira, quando questionados se apoiariam o ex-presidente como candidato presidencial caso este fosse condenado.

A Constituição dos EUA permite que um candidato possa concorrer à presidência e ser eleito mesmo que seja condenado num processo criminal.

Trump tem consciência de que os recentes eventos podem jogar a seu favor politicamente. Prova disso foi o seu regresso à rede social X (antigo Twitter) na quinta-feira.O ex-chefe de Estado partilhou a histórica fotografia tirada na prisão de Atlanta, naquela que foi a sua primeira publicação naquela rede social desde janeiro de 2021, quando o Twitter suspendeu a conta do político indefinidamente, alguns dias depois do ataque ao Congresso norte-americano, cometido por apoiantes.Menos de uma hora depois de publicado, ode Trump contava já com mais de 14 milhões de visualizações.

“Não vou desistir da nossa missão de salvar a América”

Na sua página da Internet, Trump nega ter cometido qualquer irregularidade e insiste que as acusações de que é alvo têm motivações políticas.“A esquerda quer intimidar-vos para que não votem num político que coloca o povo americano em primeiro lugar”, acrescenta.Trump apela aos donativos “para expulsar o desonesto Joe Biden da Casa Branca e salvar a América durante este capítulo sombrio da história da nossa nação”.Indiciado de tentativa de fraude nos resultados das eleições no Estado da Geórgia, Donald Trump enfrenta 13 acusações, entre as quais a violação de uma lei de anticorrupção que implica pena de prisão.O ex-presidente norte-americano é ainda alvo de outros três processos criminais por alegada tentativa de alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020.