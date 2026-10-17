França a ferro e fogo. Macron promete país unido contra "semeadores do caos"

Na reação à jornada de protesto mas também de violência em várias cidades francesas, o presidente francês declarou este sábado que quem "vandalizou" e "saqueou" será "processado e punido".





"Não há lugar para a violência na nossa República. Aqueles que vandalizaram, atacaram câmaras municipais e empresas, e saquearam até as nossas câmaras municipais, serão processados ​​e punidos", assinalou.





Aucune place pour la violence dans notre République.



Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis.



Aux forces de l’ordre, garantes du droit à manifester, je dis le soutien de la Nation.



Nous ferons tous bloc face aux semeurs de chaos, qui ne cherchent qu’à abattre nos institutions et empêchent ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications de le faire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 17, 2026 Através das redes sociais, Emmanuel Macron vincou que o país está "unido contra os semeadores do caos que procuram destruir as nossas instituições" e também "impedir que aquelers que expressam pacificamente as suas reivindicações o façam". Através das redes sociais,





Estes são os protestos mais violentos do país dos últimos anos desde o movimento dos "Coletes Amarelos", em 2018. Segundo o sindicato francês CGT, "mais de 500 mil pessoas" participaram nas ações de protesto de hoje.





"O Governo deve pôr fim à repressão e responder imediatamente às reivindicações sociais", afirmou o sindicato, que saudou "mais um grande dia de mobilização" com "1.750 protestos e manifestações em toda a França".





De acordo com o Ministério francês do Interior, pelo menos 272 pessoas tinham sido detidas até meio da tarde. Registaram-se incidentes em vários cidades como Paris, Marselha ou Lille.





"Estas ações incluem tentativas de pilhagens, confrontos com as forças da autoridade, incêndios em mobiliário urbano e ataques a centros de poder e veículos de comunicação", referiu o comunicado do Governo, atribuindo os distúrbios à "extrema-esquerda".





Sébastien Lecornu, primeiro-ministro francês, adiantou este sábado que o país não se deixará "intimidar" pela violência.





"Para aqueles que claramente querem usar esta violência como um 'aquecimento' antes da eleição presidencial, digo claramente: não nos deixaremos intimidar. Ninguém conseguirá impor a sua agenda política pela violência", afirmou através de uma , afirmou através de uma publicação na rede social X





Durante a tarde de sábado, manifestantes forçaram a entrada na Câmara Municipal de Lille, no norte de França, tendo saqueado o edifício. Houve ainda registo de confrontos entre manifestantes e a polícia no centro da cidade.





Já ao final do dia, a residência da autarca de Bordéus foi saqueada durante os protestos. Foi mobilizada a RAID, uma unidade de elite da polícia nacional.





"Indivíduos invadiram e saquearam o local", disse um porta-voz da câmara municipal à agência France Presse. A presidente da câmara, Sophie Brocas, condenou "nos termos mais veementes possíveis" os danos causados ​​à residência e os saques a estabelecimentos comerciais no centro da cidade.







Em Saint-Étienne, no centro de França, um manifestante perdeu a mão após o disparo de uma granada por parte da polícia, segundo adiantou a agência France Presse.





Em Lyon, no centro de França, os manifestantes incendiaram um posto de turismo.





Já ao início da tarde, dezenas de manifestantes tinham invadido a Câmara Municipal de Marselha, no sul. "Isto é a Revolução, vamos tomar a Bastilha", afirmaram aquando da invasão, numa referência aos eventos que marcaram o início da Revolução Francesa, em 1789.





Em Bordéus, cerca de sete mil manifestantes entraram em confrontos com as forças de segurança no centro da cidade.





(com agências)