França a ferro e fogo. Mais de 270 detidos em confrontos entre a polícia e manifestantes

Estes são os protestos mais violentos do país dos últimos anos desde o movimento dos "Coletes Amarelos", em 2018. Segundo o sindicato francês CGT, "mais de 500 mil pessoas" participaram nas ações de protesto de hoje.





"O Governo deve pôr fim à repressão e responder imediatamente às reivindicações sociais", afirmou o sindicato, que saudou "mais um grande dia de mobilização" com "1.750 protestos e manifestações em toda a França".





De acordo com o Ministério francês do Interior, pelo menos 272 pessoas tinham sido detidas até meio da tarde. Registaram-se incidentes em vários cidades como Paris, Marselha ou Lille.





"Estas ações incluem tentativas de pilhagens, confrontos com as forças da autoridade, incêndios em mobiliário urbano e ataques a centros de poder e veículos de comunicação", referiu o comunicado do Governo, atribuindo os distúrbios à "extrema-esquerda".





Durante a tarde de sábado, manifestantes forçaram a entrada na Câmara Municipal de Lille, no norte de França, tendo saqueado o edifício. Houve ainda registo de confrontos entre manifestantes e a polícia no centro da cidade.





Em Saint-Étienne, no centro de França, um manifestante perdeu a mão após o disparo de uma granada por parte da polícia, segundo adiantou a agência France Presse.





Em Lyon, no centro de França, os manifestantes incendiaram um posto de turismo.





Já ao início da tarde, dezenas de manifestantes tinham invadido a Câmara Municipal de Marselha, no sul. "Isto é a Revolução, vamos tomar a Bastilha", afirmaram aquando da invasão, numa referência aos eventos que marcaram o início da Revolução Francesa, em 1789.





Em Bordéus, cerca de sete mil manifestantes entraram em confrontos com as forças de segurança no centro da cidade.





(com agências)