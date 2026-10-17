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Dia de manifestação nacional pelo direito à habitação e contra aumento do custo de vida

França a ferro e fogo. Mais de 270 detidos em confrontos entre a polícia e manifestantes

França a ferro e fogo. Mais de 270 detidos em confrontos entre a polícia e manifestantes

Confrontos entre a polícia e manifestantes eclodiram em cidades de toda a França este sábado, com registo de vários incidentes e pilhagens. Dezenas de milhares de pessoas saíam às ruas contra o aumento do custo de vida.

Andreia Martins - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Kai Pfaffenbach - Reuters

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Estes são os protestos mais violentos do país dos últimos anos desde o movimento dos "Coletes Amarelos", em 2018. Segundo o sindicato francês CGT, "mais de 500 mil pessoas" participaram nas ações de protesto de hoje. 

"O Governo deve pôr fim à repressão e responder imediatamente às reivindicações sociais", afirmou o sindicato, que saudou "mais um grande dia de mobilização" com "1.750 protestos e manifestações em toda a França". 

De acordo com o Ministério francês do Interior, pelo menos 272 pessoas tinham sido detidas até meio da tarde. Registaram-se incidentes em vários cidades como Paris, Marselha ou Lille. 

"Estas ações incluem tentativas de pilhagens, confrontos com as forças da autoridade, incêndios em mobiliário urbano e ataques a centros de poder e veículos de comunicação", referiu o comunicado do Governo, atribuindo os distúrbios à "extrema-esquerda".

Durante a tarde de sábado, manifestantes forçaram a entrada na Câmara Municipal de Lille, no norte de França, tendo saqueado o edifício. Houve ainda registo de confrontos entre manifestantes e a polícia no centro da cidade.

Em Saint-Étienne, no centro de França, um manifestante perdeu a mão após o disparo de uma granada por parte da polícia, segundo adiantou a agência France Presse. 

Em Lyon, no centro de França, os manifestantes incendiaram um posto de turismo.

Já ao início da tarde, dezenas de manifestantes tinham invadido a Câmara Municipal de Marselha, no sul. "Isto é a Revolução, vamos tomar a Bastilha", afirmaram aquando da invasão, numa referência aos eventos que marcaram o início da Revolução Francesa, em 1789. 

Em Bordéus, cerca de sete mil manifestantes entraram em confrontos com as forças de segurança no centro da cidade. 

(com agências)

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