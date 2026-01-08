França. Agricultores protestam contra acordo UE - Mercosul e política agrícola

Os agricultores estacionaram tratores em frente à Torre Eiffel, do Arco do Triunfo e do Rio Sena, mas o contingente policial reencaminhou os manifestantes para ruas laterais, mantendo-se alguns tratores a bloquear esses marcos da capital francesa. Deixaram uma coroa de flores junto à Torre Eiffel "em homenagem aos agricultores franceses".

Rosário Salgueiro, correspondente da RTP em Paris

Polémico acordo UE-Mercosul

O acordo prevê a eliminação gradual, ao longo de 15 anos, de tarifas até 91 por cento sobre as exportações da UE para o Mercosul, de automóveis, vinhos, entre outros produtos.

Apesar do bloqueio policial à entrada dos agricultores no coração da capital, os manifestantes chegaram esta madrugada a Paris, muitos vindos da Dordonha, no sudoeste do país, que haviam saído da região na segunda-feira de madrugada."Queremos ser recebidos hoje pela presidente da Assembleia Nacional e pelo presidente do Senado", declarou o sindicalista Bertrand Venteau da Coordenação Rural. A presidente da Assembleia Nacional tentou falar com os agricultores junto ao parlamento, mas foi vaiada pelos manifestantes. No entanto, a presidente anunciou que irá reunir comos sindicatos dos agricultores às 14h (13h em Portugal Continental).Uma estrada – de Porte d’Auteuil - foi bloqueada com o corte de árvores, assim como a autoestrada A13, em direção a Marselha e Lyon.O governo francês reagiu através da sua porta-voz, Maud Bregeon, que classificou a ação como “ilegal”. "A situação que temos visto desde ontem à noite, esta manhã, é inaceitável", lamentou Bregeon, que assegura que o governo tem mantido o diálogo com os sindicatos dos agricultores.A polícia francesa decretou esta quarta-feira a proibição de acesso de tratores a certas áreas da capital francesa, como o Palácio do Eliseu, a residência oficial do chefe de governo, o Parlamento, entre outros.Uma das causas dos protestos é o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países da Mercosul. Este acordo foi concluído em 2019, mas ainda não foi ratificado pela União Europeia, que enfrenta a oposição da França, Polónia, Hungria e Itália, mas o governo italiano admitiu esta quarta-feira dar luz verde ao acordo, se forem dadas garantias em matéria de normas ambientais e sanitárias.A proibição do uso de pesticidas é um ponto sensível, com a França a exigir reciprocidade das normas de produção por parte da Mercosul, devido ao elevado preço dos fertilizantes para os agricultores.No entanto, a UE defende o acordo como uma alternativa à dependência face à China e uma poupança de cerca de quatro mil milhões de euros em tarifas.Na quarta-feira, os ministros da Agricultura da UE foram chamados a Bruxelas para uma reunião extraordinária para discutir os últimos pontos do acordo, com promessa de pagamentos aos agricultores europeus no próximo orçamento comunitário, de acordo com fontes da UE.Na sexta-feira, o COREPER (Comité os Representantes Permanentes, órgão preparatório do Conselho da UE) irá reunir para a votação final do acordo. Ursula Von der Leyen está confiante que irá conseguir os votos necessários para a aprovação e espera estar no Paraguai no dia 12 de janeiro para fechar o acordo.