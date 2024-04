França anuncia pacote de ajuda humanitária para o Sudão

Foto: Bertrand Guay - EPA

Um ano depois do início da Guerra no Sudão, o presidente Francês acaba de anunciar um pacote de mais de dois mil milhões de euros de ajuda humanitária. A início, numa conferência de imprensa em Paris, o ministro francês dos Negócios Estrangeiros lamentou que a situação em Gaza e a guerra na Ucrânia tenham colocado a crise no Sudão em segundo plano. Stéphane Séjourné considera, contudo, que a ajudar humanitária é urgente e que é preciso garantir a transição democrática no Sudão.