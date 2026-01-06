França. Autocarro português envolvido em choque em cadeia que fez várias vítimas

Um choque em cadeia em França provocou pelo menos dois mortos e mais de 50 feridos. A RTP apurou que um autocarro de matrícula portuguesa esteve envolvido neste desastre.



De acordo com um primeiro comunicado da prefeitura de Landes, duas pessoas morreram na colisão entre dois autocarros.



Uma das vítimas seria o motorista de um dos veículos de passageiros. O outro morto será o motorista de um camião que terá saído do veículo e sido depois atropelado por um carro.



Três pessoas foram retiradas das viaturas em estado crítico e outras duas em estado grave, mas estão agora estáveis, segundo um comunicado divulgado pela autarquia.



Três helicópteros do serviço de Segurança Civil de Bordéus, Pau e Bayonne estão no local para proceder à transferência dos feridos graves.



O acidente aconteceu na saída de Saint-Geours-de-Maremne na autoestrada A63, entre Bordéus e Espanha, na região de Landes, no sul do país.



Terá sido provocado pelas condições climatéricas e pelo gelo acumulado na via.



As operações de resgate ainda estão em curso e deverão durar várias horas.



As autoridades dizem que a situação no local é extremamente difícil, mesmo para as equipas de socorro que mal conseguem andar na via devido ao gelo.



A autoestrada A63 entre Bordéus e Bayonne está bloqueada em ambos os sentidos.