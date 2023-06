França. Autor de ataques em Annecy acusado de "tentativas de homicídio"

A procuradoria francesa revelou em conferência de imprensa que o autor do ataque com faca contra crianças num parque infantil está acusado de tentativas de assassínio e rebelião com armas. O homem, Abdelmasih H, foi colocado em prisão preventiva.