França. Cada vez mais os grupos nas ruas que deixam destruição por onde passam

Foto: EPA

Foram já detidas 667 pessoas e só na noite de quinta-feira 249 polícias ficaram feridos. Tudo por causa da morte de um adolescente numa operação de trânsito na cidade de Nanterre. Imagens de vídeo mostram um polícia a disparar para o interior do carro em que seguia o jovem que terá recusado parar a viatura. O polícia está em prisão preventiva mas nem isso acalma os ânimos.