França. Candidato da extrema-direita demarca-se de apoiantes que praticam tiro ao alvo em Macron imaginário

O candidato presidencial Eric Zemmour demarcou-se de dois apoiantes que publicaram um vídeo no qual praticavam tiro ao alvo no presidente Emmanuel Macron e em dois representantes do partido França Insubmissa, Alexis Corbière e Raquel Garrido. O caso, que está a ser investigado pela polícia, serve para troca de acusações entre o candidato da extrema-direita e o partido de esquerda radical.