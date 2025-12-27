França condena ataque de Israel junto a patrulhas da UNIFIL no Líbano

"Neste contexto desafiante", refere, "a França elogia a coragem, o profissionalismo e o empenho do pessoal da UNIFIL" e "reafirma o seu apoio à plena implementação do mandato da Força".





Um soldado ao serviço da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL) sofreu ferimentos ligeiros após disparos israelitas, anunciou esta força dia 26 de dezembro, reiterando o apelo para que Israel cesse todos os "comportamentos agressivos".



Este foi o incidente mais recente relatado por soldados de manutenção da paz no sul do Líbano, onde a UNIFIL assegura uma zona tampão com Israel e trabalha com o Exército libanês para apoiar uma trégua de um ano entre Israel e Hezbollah, movimento xiita pró-Irão.



"Esta manhã, fogo pesado de metralhadora de posições ocupadas pelas Forças de Defesa de Israel a sul da `Linha Azul` atingiu uma patrulha da UNIFIL que inspecionava um bloqueio de estrada na aldeia de Bastarra", adiantou a UNIFIL em comunicado, sexta-feira.



"Os disparos ocorreram após a explosão de uma granada nas proximidades. Os sons da explosão e dos tiros feriram ligeiramente um soldado de paz, que sofreu uma concussão no ouvido", acrescentou a força de manutenção da paz.







No comunicado publicado pelo porta-voz do Ministério, a França assinala que "contra a UNIFIL nas últimas semanas"."A França insta Israel a cessar estas violações da Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU e a respeitar o cessar-fogo de 26 de novembro de 2024, que é vinculativo para todas as partes", acrescenta.Além disso,, bem como a segurança do pessoal, dos bens e das instalações da ONU, devem ser garantidas, em conformidade com o direito internacional".