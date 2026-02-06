França e Canadá abrem consulados na Gronelândia

Os consulados de França e do Canadá, que se opõem ao projeto da Administração Trump de assumir o controlo da Gronelândia, foram inaugurados esta sexta-feira na capital da gronelândia, segundo jornalistas no local da AFP.



“É um dia muito importante para nós como país, porque hoje vamos ter a abertura do consulado aqui, em Nuuk, na Gronelândia”, declarou a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Anita Anand, antes de içar a bandeira do seu país em frente ao edifício da missão.





O momento foi aplaudido por uma delegação inuíte da região de Inuit Nunangat. O cônsul-geral de França, Jean-Noël Poirier, chegou na sexta-feira a Nuuk, tendo entretanto assumido funções.







Jean-Noël Poirier já se encontrou com o primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen: "A dimensão política da abertura deste posto é real. É mesmo bastante evidente, dada a atualidade dos últimos meses, deste último ano", sublinhou o cônsul.



"É uma vitória para os gronelandeses ver dois países aliados abrirem representações diplomáticas em Nuuk", apontou Jeppe Strandsbjerg, cientista político ligado à Universidade da Gronelândia. "Os gronelandeses valorizam imenso o apoio face às declarações de Trump".



A recente crise resultou da determinação entre Trump e o secretário-geral da NATO de constituir uma "estrutura" visando um acordo sobre o futuro da ilha cujos contornos permanecem vagos.





Americanos, gronelandeses e dinamarqueses mantêm reuniões de trabalho, mas o teor das discussões não é conhecido, sabendo-se no entanto que Dinamarca e Gronelândia recusam qualquer transferência de soberania.







A decisão francesa de abrir um consulado tinha sido anunciada a 15 de junho, durante uma visita do presidente Emmanuel Macron à capital da Gronelândia, onde foi expressar a "solidariedade europeia" para com a ilha e com críticas às intenções de Donald Trump de proceder a uma anexação do território.



O Canadá tinha já indicado, no final de 2024, que iria abrir o seu consulado-geral em Nuuk.







c/ AFP