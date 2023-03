França enfrenta mais greves e manifestações

Nas vésperas de uma nova mobilização a nível nacional contra a nova lei das pensões - aprovada com recurso a uma disposição constitucional para fazer passar o texto sem votação parlamentar -, governo e sindicatos alertaram para o risco de um cenário de “desordem e caos” e para a atmosfera pesada sentida no país.No domingo, e para tentar "apaziguar o país", a primeira-ministra Élisabeth Borne indicou que prevê receber na próxima semana os grupos parlamentares e os partidos políticos, oposição incluída, admitindo também eventuais encontros com os sindicatos.A última jornada de protesto, na passada quinta-feira, mobilizou entre 1,08 milhões de pessoas (segundo a polícia) e 3,5 milhões de pessoas (números da central sindical Confederação Geral do Trabalho) em várias manifestações, algumas marcadas por violentos incidentes: uma esquadra de polícia foi atacada em Lorient, manifestantes incendiaram o edifício da câmara de Bordéus e foram registados distúrbios e atos de vandalismo em Paris.