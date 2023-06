França. Esfaqueamento faz seis feridos, entre os quais quatro crianças

Um ataque de um homem com faca em Annecy, em França, fez seis feridos, entre os quais quatro menores.

Dos quatro menores, um tem 22 meses, dois têm dois anos e um tem três anos. As autoridades revelaram que duas crianças têm nacionalidade francesa, uma é neerlandesa e a outra inglesa.



A Câmara de Haute-Savoie especifica que o ataque ocorreu por volta das 9h45 num parque infantil nos Jardins da Europa.As autoridades afastam a possibilidade de existir um segundo suspeito.“Várias pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas num ataque de um indivíduo armado com uma faca numa praça em Annecy.”, escreveu no Twitter o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin.