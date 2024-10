França expulsa filho mais velho de Bin Laden por fazer apologia ao terrorismo

O ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, anunciou hoje, na rede social X, que a entrada de Omar bin Laden em França também está proibida.

Retailleau explicou que o representante do Governo no departamento de Orne, onde vivia Omar bin Laden, decretou a sua expulsão, decisão que foi confirmada pelo tribunal por motivos de "segurança nacional".

O ministro disse que Omar bin Laden fez declarações em 2023 que poderiam ser consideradas "apologia ao terrorismo".

Especificamente, a expulsão deveu-se a uma mensagem que Omar teria publicado no dia que se assinalava a morte do seu pai, morto em 2011 pelos militares dos Estados Unidos numa operação no Paquistão, elogiando a sua figura.

O filho do antigo líder da organização terrorista Al-Qaida, que vivia na Normandia desde 2016 e iniciou uma atividade artística, negou ser o responsável pela mensagem.