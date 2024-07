França. Líder dos Republicanos denuncia "aliança Macron-Mélenchon" para 2ª volta

Segundo Ciotti, vários candidatos da coligação Juntos (Ensemble, em francês) do Presidente francês, Emmanuel Macron, e outros da Nova Frente Popular -- coligação de esquerda que reúne a LFI, o Partido Socialista, os Ecologistas e o Partido Comunista -- estão neste momento a renunciar para concentrar votos contra a extrema-direita, "perante o olhar espantado de milhões de franceses".

O presidente do partido conservador francês decidiu unilateralmente a formação de uma coligação com o RN de Marine Le Pen, sem pedir o acordo da direção política do partido, que tem tentado destituí-lo sem sucesso e apresentou os seus candidatos para a primeira volta das eleições legislativas, alguns dos quais nos mesmos círculos eleitorais que os da coligação firmada por Ciotti.

De acordo com Eric Ciotti, em alguns casos, os candidatos do Juntos estão a desistir para tentar concentrar o voto nos candidatos da Nova Frente Popular que "negam o ataque antissemita" perpetrado pelo grupo islamita Hamas em 07 de outubro contra Israel e que, alegadamente, lançam lemas contra os judeus.

O RN, cujo candidato principal é Jordan Bardella, venceu a primeira volta das eleições, no domingo, com 33,15% dos votos, à frente da Nova Frente Popular (28,14%) e da coligação presidencial (21,27%).

Estas três forças vão disputar a maioria dos círculos eleitorais na segunda volta das eleições legislativas convocada para o próximo domingo, 07 de julho.

A Nova Frente Popular e o Juntos pediram, respetivamente, aos seus candidatos que se retirassem dos círculos eleitorais onde ficaram em terceiro lugar, facilitando assim uma possível concentração do voto para impedir que o RN tenha mais votos e atinja a maioria absoluta no parlamento francês.