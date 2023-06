França. Mais de 150 detidos em protestos violentos após morte de jovem

França acordou esta quinta-feira com avenidas destruídas, depois de várias cidades terem sido palco de uma segunda noite de violentos protestos, motivados pela morte de um jovem de 17 anos às mãos da polícia, na terça-feira, durante uma operação de trânsito por conduzir sem documentos.

De acordo com o ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, pelo menos 180 pessoas foram detidas após “uma noite de violência inaceitável contra símbolos da República”. Há ainda registo de 170 agentes feridos.





"Não se trata de um pequeno protesto. Trata-se de um pequeno grupo de pessoas que decidiu atacar os símbolos da República", disse Darmanin, prometendo restaurar a "justiça, calma e liberdade".



"Edifícios da Câmara, escolas e esquadras da polícia" foram "incendiadas ou atacadas", disse o ministro Darmanin no Twitter.Os manifestantes lançaram fogo de artifício contra a polícia, incendiaram carros e edifícios públicos em cidades nos subúrbios de Paris, mas também em Toulouse e em cidades do norte. Também foram reportados distúrbios em Amiens, Dijon e St Etienne.

O ministro do Interior avançou que 40 mil agentes da polícia vão ser mobilizados esta noite por toda a França, incluindo cinco mil em Paris. Gerard Darmanin afastou, no entanto, a possibilidade de ser decretado o estado de emergência.

Os protestos foram motivados pela morte de um adolescente durante uma operação de trânsito, na terça-feira, em Nanterre.A polícia disse inicialmente que disparou depois de o adolescente ter tentado atropelá-los. No entanto, as imagens de um vídeo amador verificado por várias agências contam uma história diferente.O vídeo mostra dois polícias ao lado do veículo, um deles com uma arma apontada ao condutor. O carro, depois, arranca e ouve-se um tiro de seguida.

Emmanuel Macron convoca gabinete de crise

Na quarta-feira, o presidente francês descreveu o incidente como “injustificável” e “inexplicável”. “Nada justifica a morte de um jovem”, disse Macron.

c/ agências