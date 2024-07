Foto: Patrick Streiff - AFP

As chamas foram detetadas no topo do pináculo de metal da famosa catedral gótica, atualmente em obras de restauro.



Segundo os bombeiros, o fogo começou numas estruturas de plástico colocadas no local para as obras e foi rapidamente detetado pelos trabalhadores.



A catedral foi evacuada e montado um perímetro de segurança.