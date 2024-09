França preocupada com segurança de civis no Líbano

"De acordo com as informações de que dispomos, Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah, morreu", declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês num comunicado citado pela agência espanhola Europa Press.

A morte de Nasrallah já foi confirmada pelo Hezbollah, embora sem mencionar as circunstâncias.

A confirmação do grupo xiita pró-iraniano foi feita horas depois de o exército israelita ter anunciado que Nasrallah morreu num ataque contra a sede do Hezbollah realizado na sexta-feira à tarde.

A diplomacia francesa disse no comunicado que mantém "contactos com as autoridades libanesas e com os parceiros da França na região para evitar qualquer desestabilização".

O primeiro-ministro francês, Michel Barnier, afirmou que a situação no Líbano é "extremamente grave" e manifestou-se preocupado com a segurança dos cidadãos franceses que vivem no país.

"Não vou fazer mais comentários porque hoje não é o momento para o fazer", acrescentou Barnier a partir de Mâcon, em Saône-et-Loire, durante uma deslocação a um congresso de bombeiros.